Quando arriva il certificato vaccinale? E come si deve fare per ottenerlo? (Angelo)

Il certificato vaccinale è già in vigore dal 26 aprile. Non c’è al momento un modulo unico da scaricare e portare con sé per ogni eventuale controllo. Il pass si può avere solo se si verifica una delle tre condizioni: essere vaccinati avendo completato l’intero ciclo di somministrazioni previsto; aver contratto il Covid ed essere guariti; aver fatto un tampone antigenico o molecolare nelle ultime 48 ore ed essere risultati negativi. Nel primo caso (vaccinazione) sono i centri vaccinali a rilasciare il certificato indicando la data dell’ultima dose di vaccino necessaria per l’immunizzazione: da quel giorno il certificato ha una validità di sei mesi. Nel secondo caso (guarigione) sono gli ospedali, se si è stati ricoverati, o i medici di famiglia e i pediatri, se si è trascorso la malattia in isolamento domiciliare, a rilasciare il pass indicando la data di guarigione dal Covid: da quel giorno il certificato ha una validità di sei mesi. Nel terzo caso (tampone) è il laboratorio pubblico o privato autorizzato e accreditato o la farmacia che effettuano e processano i tamponi a rilasciare il certificato: la validità è di sole 48 ore.

Io che abito in zona arancione e voglio spostarmi in un’altra regione non per motivi di salute o di necessità, devo avere un pass? Da mostrare a chi? (Loredana)

Per entrare e uscire da una zona arancione è necessario dimostrare una delle tre condizioni: l’essere immuni, ovvero l’aver ricevuto tutte le dosi del vaccino previste dal siero somministrato (due nel caso di Pfizer, Moderna e AstraZeneca, una nel caso di Johnson&Johnson) negli ultimi sei mesi; l’essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi; l’essersi sottoposti a un tampone antigenico o molecolare risultato negativo nelle 48 ore precedenti la partenza. I certificati vanno mostrati a ogni controllo da parte delle forze dell’ordine. È opportuno anche controllare se nella sua regione di destinazione ci siano ulteriori ordinanze restrittive locali.

Posso con la mia famiglia – io, gia vaccinato, mia moglie e due figli (18 e 14 anni) che non sono vaccinati e non hanno mai contratto il Covid – andare nella mia seconda casa comprata ante 2021, partendo da una zona gialla e arrivando in un arancione? Serve l’autocertificazione o il green pass? (Giuseppe)

Il rientro in una seconda casa, anche se in una regione arancione o rossa, è sempre consentito senza bisogno di alcun pass ma con la sola autocertificazione per il nucleo familiare convivente proprietario o affittuario dell’abitazione, purché, come nel suo caso, la casa sia stata acquistata o presa in affitto prima del 14 gennaio 2021. La casa deve essere però disabitata. Trovandosi la seconda casa in zona arancione, lì potranno venirvi a trovare al massimo 4 persone, più eventuali figli minorenni o persone disabili o non autosufficienti, residenti però esclusivamente nello stesso Comune in cui avete la vostra seconda abitazione.

La mia fidanzata ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid-19 e io riceverò la seconda dose il mese prossimo. A chi dobbiamo rivolgerci per richiedere il cosiddetto passaporto vaccinale? È stata approntata una modulistica per fare tale istanza? (Armando)

Chi è stato vaccinato con entrambe le dosi può richiedere il “certificato verde” al centro vaccinazioni in cui ha ricevuto le somministrazioni. La sua fidanzata potrà richiederlo ora, essendo già stata vaccinata; lei potrà richiederlo al momento della seconda somministrazione. Al momento non c’è una modulistica da scaricare e compilare. Sarà cura del centro vaccinale stampare l’attestato di avvenuta vaccinazione riportando la data della seconda somministrazione. Da allora il certificato avrà una validità di sei mesi.

Devo andare in Sardegna partendo da Torino, posso? (Andrea)

La Sardegna al momento è zona rossa. Partendo da Torino, attualmente zona gialla, lei può recarvisi per ragioni di lavoro, salute, necessità e urgenza con autocertificazione. Le stesse ragioni giustificano lo spostamento verso la sua eventuale seconda casa. Se invece lei viaggia per altre regioni deve avere il green pass. Prima di imbarcarsi o prendere un volo per la Sardegna è necessario registrarsi tramite il modulo on line, e presentare copia della ricevuta di registrazione unitamente alla carta d’imbarco e a un documento d’identità in corso di validità. La registrazione può avvenire anche tramite App. Sarà necessario inoltre dichiarare e certificare di aver effettuato il vaccino o di aver effettuato il tampone (molecolare o antigenico) con esito negativo non oltre le 48 ore prima della partenza. Una volta giunti in Sardegna bisognerà poi rispettare le regole della zona rossa e dunque muoversi solo con autocertificazione per ragioni di lavoro, salute, necessità.

Il 21 maggio vorremmo partire dalla Sardegna per arrivare in Veneto e la nostra condizione è la seguente: siamo 3 adulti vaccinati con seconda dose completata il 15 aprile, un bambino di anni 5 con trascorso Covid e ultimo tampone attestante negatività e guarigione datato 17 dicembre 2020. Di cosa avremmo bisogno per partire? (Paola)

Avrete bisogno dei certificati verdi. In particolare: i tre adulti vaccinati dovranno portare con sé il certificato vaccinale personale rilasciato o da richiedere per ciascuno di voi presso il centro che ha somministrato il siero con l’indicazione della data di iniezione della seconda dose. Il certificato ha una validità di sei mesi e dunque rientra pienamente nelle vostre tempistiche. Per quanto riguarda il bambino con trascorso Covid sarà necessario portare con sé il certificato del pediatra che attesti la data della guarigione. Anche in questo caso, il certificato ha una validità di 6 mesi e dunque maggiore del tempo intercorso tra il 17 dicembre e il 21 maggio.

Se il pass vaccinale vale a partire dalla seconda dose, allora coloro che hanno fatto Astra Zeneca, il cui richiamo verrà inoculato dopo 3 mesi, saranno penalizzati e perderanno praticamente quasi tutta l’estate rispetto agli altri vaccinati? (Lucio)

No. Le prime dosi di AstraZeneca sono state somministrate a partire dal 10 febbraio in Italia, dunque alcuni cittadini stanno in questi giorni ricevendo la seconda dose e potranno muoversi con il certificato vaccinale. Per tutti gli altri c’è la possibilità di fare un tampone entro 48 ore prima della partenza. Se si vuole parlare di “penalizzazione” bisogna allora guardare al fronte economico: il vaccino è gratuito, a carico del sistema sanitario nazionale, il tampone è a pagamento, a carico delle persone. Questo riguarda però non riguarda solo i vaccinati con una singola dose di AstraZeneca, ma tutti i cittadini che ancora non hanno ricevuto il vaccino per lasciare, come stabilito dal governo, la priorità ai soggetti più fragili, più anziani, più esposti e dunque a maggior rischio di contrarre in forma severa il Covid.

Ho letto che in Italia saranno vaccinati tutti gli stranieri che lo vorranno, residenti nel nostro Paese. Mi chiedevo se fosse altrettanto possibile, magari coinvolgendo le ambasciate, vaccinare i nostri connazionali all’estero, come mio figlio che vive in Ecuador dove purtroppo la campagna vaccinale va molto a rilento. (Giuseppe)

Il commissario per l’emergenza Covid Figliuolo ha appena firmato un’ordinanza che consente la vaccinazione in Italia dei cittadini italiani iscritti all’Aire che vivono all’estero ma che, per una qualsiasi ragione, si trovano su territorio italiano. Nel giro di pochi giorni saranno chiarite le modalità tecniche. Per conoscere nel dettaglio le modalità può consultare l’ordinanza dedicata sul sito del commissario per l’emergenza Covid.

Avendo fatto le 2 dosi del vaccino e volendomi recare in altra regione, dove vivono i miei genitori anziani, una volta giunta lì posso andare nella loro casa al mare spostandomi anche da un comune all’altro se la loro regione è rossa o arancione? (Paola)

No. Essendo lei vaccinata con entrambe le dosi, con un certificato vaccinale già rilasciatole o da richiedere al centro vaccinale presso cui ha ricevuto le somministrazioni, potrà certamente recarsi nella regione arancione o rossa in cui vivono i suoi genitori. Ma nelle zone rosse o arancioni vanno poi osservate le regole stabilite dal decreto: in zona rossa si può uscire di casa solo per ragioni di necessità, lavoro, urgenza o salute; in zona arancione gli spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale. E questo vale anche per i vaccinati.

Sono guarita dal Covid a dicembre 2020. Il 28 marzo ho fatto la singola dose di vaccino prevista per i guariti dal Covid. Il pass vaccinale non è ancora diaponibile sul FSE della regione Lazio. Sarà caricato e quando? Come posso muovermi tra regioni se la ASL non legalizza la mia posizione vaccinale? (Anna Rita)

Può chiedere la certificazione relativa al centro dove ha ricevuto la vaccinazione. In ogni caso con il certificato del medico curante che attesta la data di guarigionr dal Covid e con la ricevuta della dose di vaccino che ha ricevuto può muoversi per i sei mesi successivi alla somministrazione.