Enrico Montesano “potrebbe avere anche ragione a volersi opporre alle misure restrittive del governo, ma la sua posizione mi appare troppo estremistica per trovare un seguito: propone un lockdown ancora più ristretto, non credo possa avere il risultato auspicato perché è una posizione autolesionistica”. Lo afferma all’Adnkronos Vittorio Sgarbi, commentando l’appello lanciato da Enrico Montesano di boicottare l’economia nel periodo di Natale in aperta e netta protesta contro le misure restrittive adottate dal governo.

“Montesano -sottolinea Sgarbi- combatte una battaglia troppo laterale, e rischia così di essere assimilato ai no vax. Mi pare strano che sortisca un risultato, credo che questo rientri più nelle sue provocazioni”. Infine, Sgarbi osserva: “Montesano cerca uno spazio politico nell’area no vax, ma questa non è la strada giusta. Doveva dire semmai ‘fate di più’ in questo periodo, per dimostrare eventualmente che non si diffonde comunque il contagio, ma non ‘fate di meno'”.