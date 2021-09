Al culmine del dibattito sul Green pass obbligatorio sul posto di lavoro, si fa largo tra le tante posizioni quella del presidente del gruppo NaturaSì, catena di supermercati specializzata nei prodotti biologici. Per i dipendenti No vax che lavorano all’interno del gruppo con sede a San Vendemiano (Treviso), i test antigenici o molecolari alternativi al vaccino li paga l’azienda.

“Provvederemo a contribuire al costo dei tamponi richiesti dalla legge”, scrive il presidente Fabio Brescacin, in una lunga lettera inviata a tutti i collaboratori. La premessa non lascia spazio a dubbi: “Di una cosa siamo certi, la libertà individuale”. Fabio Brescacin, 66 anni, presidente di EcorNaturaSì, fu un pioniere del “bio” con il primo negozio aperto a Conegliano nel 1985. Oggi è alla guida di un gruppo che conta 2.700 dipendenti e fattura 375 milioni di euro. Il Gruppo EcorNaturaSì è nato nel 2009 dalla fusione di Ecor, il maggior distributore all’ingrosso di prodotti biologici e biodinamici, e NaturaSì, il brand dei supermercati bio.

“Non vogliamo come azienda prendere posizione in questa Babilonia di voci assordanti e contraddittorie, ora è molto difficile distinguere la verità dalla menzogna, la realtà dalla semplice opinione”, scrive il presidente nella lettera ai dipendenti. “Cerchiamo di difendere la libertà individuale con tutte le nostre forze, per non entrare nel meccanismo di lotta e divisione tra le persone che questa situazione sta innescando”.

In Veneto a favore del Green pass si sono già schierati sia il governatore Luca Zaia, che ha deciso di mettere i tamponi a pagamento, sia il presidente di Confindustria Enrico Carraro, oltre a tanti altri imprenditori che credono nella scienza e nei vaccini come unica strada per ripartire. Ma il tema è caldo, prova ne è il braccio di ferro in atto alla Electrolux per l’accesso alla mensa, con proteste e scioperi a singhiozzo.

“Siamo in un’epoca in cui ogni persona ha la possibilità ed il dovere di decidere della propria vita e della propria responsabilità nei confronti di se stesso, della natura e della comunità umana”, scrive ancora Brescacin. “Abbiamo deciso, nel rispetto della libertà di ognuno, e per evitare discriminazioni nell’ambito del lavoro, di permettere a tutti di svolgere regolarmente i propri compiti in azienda. Il presidente raccomanda: “In azienda discrezione e rispetto per qualsiasi scelta ogni persona in libertà si senta di fare, e vorremmo fosse impegno di ognuno: evitare di entrare in un meccanismo di giudizio, discriminazione, tanto più di lotta, che è uno dei problemi maggiori che sta innescando questo virus nei rapporti tra le persone”.