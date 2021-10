Ispezioni in oltre ottomila attività ed esercizi – dall’entrata in vigore della norma sull’obbligo del Green Pass – per un totale di 433 violazioni, delle quali 236 riscontrate dal Nas dei carabinieri a titolari di attività commerciali ed esercizi come ristoranti, bar, palestre, sale scommesse e mezzi di trasporto: tutti ritenuti responsabili di omessa verifica del certificato verde. Denunciati anche due medici ritenuti responsabili di aver redatto falsi certificati utilizzati in seguito da propri pazienti per richiedere l’emissione del Green Pass.

Ulteriori 197 sanzioni sono state invece applicate nei confronti dei clienti e utenti per mancato possesso del certificato. Nel dettaglio le violazioni rilevate dal Nas sono state: 247 riconducibili a strutture di somministrazione di alimenti e bevande, quali ristoranti, pizzerie e bar, 80 a palestre, piscine e centri benessere, 81 nelle sale scommesse, sale gioco e attività ricreative, mentre 25 nell’ambito dei servizi di trasporto a lunga percorrenza, per un valore complessivo di oltre 135mila euro di sanzioni amministrative.

Nel corso dei controlli, gli interventi del Nas hanno riguardato anche la corretta applicazione delle restanti misure di contenimento alla diffusione epidemica, contestando ulteriori 251 violazioni dovute all’inosservanza della sanificazione dei mezzi, alla mancata presenza di dispenser per l’igienizzazione delle mani e dell’uso delle mascherine. Sono stati emessi anche provvedimenti di chiusura temporanea da uno a cinque giorni nei confronti di 14 attività.