Pomeriggio di proteste contro il green pass fuori dalla stazione Garibaldi di Milano, dove i manifestanti si sono dati appuntamento alle 14.30, nel giorno in cui è scattato l’obbligo della certificazione verde per salire sui treni. A lungo alcuni di loro si sono assiepati all’ingresso dello scalo ferroviario, presidiato dalla polizia. Tre di loro, esibendo il biglietto del treno e la carta d’identità, hanno ripetutamente chiesto di entrare, ma gli agenti non li hanno fatti passare. “Non ci stanno facendo entrare, nonostante non ci sia alcuna legge che prevede che non si possa entrare in stazione”, si sono lamentati di fronte agli agenti schierati, mentre si levavano i cori “libertà, libertà”.





