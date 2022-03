“Se avessi la possibilità di decidere terrei, per i prossimi mesi, ancora il Green pass che si è dimostrato l’unica arma efficace per aumentare l’adesione alla vaccinazione anti Covid. E’ uno strumento che ha funzionato. E lo si vede dalle stesse reazioni violente quando si insiste sul certificato verde”. Lo spiega all’Adnkronos Salute l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, docente di igiene all’Università del Salento, in vista degli allentamenti sulle misure anti Covid che saranno varati dal Consiglio dei ministri.

Con il Green pass “è stata messa in piedi una macchina che ha funzionato. E non costa nulla mantenerla in piedi fino all’estate. Dare questo segnale in una situazione in cui in tutta la primavera continuerà ad esserci una circolazione virale molto elevata potrebbe essere utile”, dice Lopalco, sottolineando che “in questa fase, in previsione degli allentamenti degli obblighi di legge sulle misure anti Covid, non deve passare il messaggio che poiché è stato eliminato l’obbligo normativo per qualcosa, questa non sia necessaria. E’ un rischio che corriamo”.

Il virus, conclude, “continua a circolare e continuerà nel futuro. Spero che le lezioni che ciascuno di noi ha appreso, come cittadino, in questi anni non vengano dimenticate e vanificate. Vaccinazione, mascherina e Green pass restano importanti”.