La durata del Green pass si riduce da 9 mesi a 6 mesi e le autorità sanitarie sono al lavoro per anticipare a 4 mesi la dose booster del vaccino anti Covid. “Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato, all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza del Green pass che attualmente è 9 mesi, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6 mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid.

“Nello stesso tempo le nostre autorità sanitarie sono a lavoro, grazie al parere espresso da Aifa, per ridurre anche il tempo che è previsto tra il completamento del ciclo vaccinale e la dose booster. Questo tempo è di 5 mesi ma l’orientamento delle autorità sanitarie, che sarà formalizzato domani, prevede la riduzione a 4 mesi”, ha concluso Speranza.