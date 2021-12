A giorni arriverà un intervento del ministero della Salute per la revoca temporanea del Green pass a chi risulta positivo al Covid dopo aver ricevuto il certificato verde. Lo confermano all’Adnkronos Salute fonti del ministero. Il problema però andrebbe affrontato a livello Europeo, un fronte su cui il dicastero guidato da Roberto Speranza si sta muovendo e che potrebbe risolversi in tempi stretti. Va ricordato che la legge italiana già prevede le sanzioni per chi, positivo, esca dall’isolamento e provi ad usare il Green pass, ma arrivare a un sistema di revoca a livello europeo permetterebbe di avere una omogeneità di blocco del certificato anche negli altri Paesi se usato in modo fraudolento.