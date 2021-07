Il Museo Egizio di Torino ricorda agli aspiranti visitatori, sul proprio sito e sulla pagina Facebook, che dal 6 agosto sarà obbligatorio il Green Pass per visitare il museo e ammirare mummie, papiri e sfingi, ma sui social si scatenano rabbia e polemica No Vax. Tra i tanti commenti (in tutto sono oltre duemila) di chi è favorevole, c’è però anche chi si scaglia contro l’ “eterna dittatura” e parla della carta verde come della “vergogna di questo paese”. “Il corpo è mio e decido io quello che c… farne”, scrive una ragazza. E c’è persino chi si augura un calo dei visitatori: “Molto male, peccato, volevo venire, mi accontenterò delle immagini on line. – è un commento – spero si riducano i visitatori…”. “Discriminazioni nella scuola e anche nella cultura ora… È molto triste”, si legge ancora.

Davanti al Museo Egizio la presidente Evelina Christillin e il direttore Christian Greco

In difesa del museo, che per annunciare l’obbligo di legge ha preparato anche un avviso “in tema egizio” con lo slogan “Ognuno protegge tutti” e la sagoma di un antico egizio che indossa una casacca con la scritta “green pass”, scende in campo il candidato sindaco di Torino del centrosinistra, Stefano Lo Russo del Pd: “Non è tempo delle ambiguità – scrive su Twitter – Il Museo Egizio di Torino ha scelto di tutelare i suoi visitatori e il Green Pass tutela tutti. I musei vanno aperti, non chiusi come invocano i No Vax”, aggiunge l’aspirante primo cittadino.

Ecco il comunicato che, rifacendosi alle disposizioni di legge, ha scatenato la rabbia social: “In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità per accedere al Museo Egizio. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica. Attenzione: in mancanza del Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere al Museo e il biglietto acquistato non sarà rimborsato”.

“La certificazione verde Covid-19 -EU digital Covid – prosegue la nota – è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (Qr Code) e un sigillo elettronico qualificato. La certificazione attesta una delle seguenti condizioni: aver fatto la vaccinazione anti Covid-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore; essere guariti dal Covid-19 negli ultimi sei mesi”.