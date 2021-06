I Paesi europei riaprone le porte ai turisti ma in ordine sparso: dopo la Francia anche la Spagna vuole ripartire: con due ordinanze ministeriali Madrid ha di fatto deciso di accogliere nell’immediato e senza più restrizioni – test e quarantene – tutti coloro che, dopo aver completato il ciclo vaccinale, dall’Europa vogliono raggiungere il territorio iberico e le sue isole. Con un’unica avvertenza: dovranno pazientare almeno quattordici giorni dalla somministrazione dell’ultima dose prima di mettersi in viaggio.

Ma questo modo di muoversi in modo autonomo sta mettendo a dura prova il sistema europeo e gli stessi cittadini che per ogni Paese devono studiarsi le norme per viaggiare. Una libertà limitata quindi, a cui il Parlamento europeo sta per rimediare: è atteso per oggi il regolamento per il green pass europeo, il certificato per viaggiare nell’Unione senza più limitazioni dimostrando di essersi vaccinati, oppure di essere risultati negativi a un tampone o di essere guariti dal Covid-19. Prima della sua entrata in vigore, il primo luglio, non vi sarebbe alcuna certezza legale del mutuo riconoscimento dei certificati di vaccinazione tra gli Stati membri.

Il rischio è che per esempio un cittadino immunizzato in Italia possa vedersi rifiutare la prova di vaccinazione in Francia o in Spagna con la richiesta di mostrare comunque il risultato negativo di un test.

Finora l’infrastruttura tecnica del green pass Ue, che permette la validazione automatica dei certificati Covid digitali, ha superato l’esame in 22 Paesi membri. E sette – Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Croazia e Polonia – hanno già iniziato a distribuire i certificati ai cittadini.

Restano alcuni nodi da sciogliere, al netto dell’ok del Parlamento Ue, come i vaccini accettati per superare gli ostacoli all’ingresso: in Spagna per esempio bisogna essere vaccinati con uno dei quattro approvati dall’Ema – Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson – oltre a Sinopharm e Sinovac-Coronavac (approvati dall’Oms), ma non sarà così per tutti. Ma ogni governo nazionale potrà esprimersi sui vaccini non riconosciuti dall’Ema, tra i quali anche il russo Sputnik. Allo stesso modo, l’intervallo di due settimane dal completamento del ciclo vaccinale per poter entrare liberamente in un Paese Ue potrà essere rivisto verso l’alto o verso il basso dagli Stati.

C’è poi il problema del riconoscimento reciproco anche oltreoceano: dopo l’ok di Bruxelles all’arrivo dei turisti americani in Ue, l’apertura di Washington agli europei è ancora tutta da discutere con il presidente Joe Biden, atteso la prossima settimana dai leader europei.