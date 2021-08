Due bar e ristoranti su tre bocciano le modalità di controllo del Green Pass anche se adesso la circolare del ministero dell’Interno ha chiarito che gli esercenti non sono tenuti ( ma potranno a loro discrezione) a chiedere anche il documento di identità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con la certificazione verde. I clienti che accedono alle sale al chiuso, invece, dicono di essere rassicurati da controlli accurati.

Il 76 per cento di ristoranti, bar e altri esercizi commerciali aperti al pubblico, boccia il controllo del documento di identità associato al green pass. La doppia verifica sia sul documento della clientela sia sul possesso del lascia-passare anti covid, è una operazione sostanzialmente non gestibile per oltre tre operatori economici su quattro, ai quali, dallo scorso 6 agosto, sono stati imposti nuove, pesanti restrizioni legate alla pandemia. È quanto risulta da un sondaggio condotto dal centro studi di Unimpresa tra le sue 120.000 micro, piccole e medie imprese associate. Secondo quanto emerge dal sondaggio, sono due i principali problemi rilevati dai titolari di bar, ristoranti e altri esercizi commerciali coinvolti nell’operazione green pass: da un lato viene fatta rilevare la rilevante quantità di tempo necessaria per gli accertamenti e le consequenziali ricadute organizzative all’interno dei locali commerciali, dall’altra viene sottolineata l’impossibilità di accertare fino in fondo la veridicità delle informazioni raccolte, con tutti gli effetti sulle incerte ripercussioni, sul versante delle sanzioni.

“Con le nuove disposizioni sul Green Pass c’è più tranquillità fra la gente. I clienti dei pubblici esercizi sanno di accomodarsi in sale interne dove ci sono solo vaccinati e lo apprezzano. Ovvio che persiste poi ancora una fascia di popolazione scettica. Ma una buona parte, per fortuna, apprezza questa misura”, dice Lucio Sindaco, presidente di Confcommercio Caserta. “Resta però il problema serio del controllo. È giusto che non lo faccia l’esercente, ma resta da capire quali sono le sue responsabilità. Ed è ancora oggi difficile comprendere in che modo possano essere effettuati i controlli da parte delle forze dell’ordine. Questa situazione di incertezza – aggiunge – disorienta la categoria e la clientela, dando adito a chi specula e a chi nega l’importanza del vaccino. Servono più serietà e più chiarezza”. Sindaco poi conclude: “Occorre che tutti i dipendenti dei pubblici esercizi siano vaccinati, o l’obbligo di Green Pass diventa solo un enorme controsenso”.

Controlli a campione delle forze dell’ordine a Roma e sul litorale sono già stati predisposti dalla prefettura. Le verifiche verranno incrementate per tutto il weekend e, accanto ai controlli amministrativi e anti assembramento, verranno effettuati a campione anche per il certificato verde. “Sul Green Pass la stragrande maggioranza degli italiani segue le regole. Chi non lo fa è una piccola percentuale, tra cui figurano coloro che scaricano un documento falso”, commenta il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri,