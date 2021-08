Il mondo della sanità e quello della scuola che sono evidentemente gli ambiti più sensibili alla pandemia sono anche quelli che annoverano le comunità no vax – nelle loro varie declinazioni – più agguerrite e numerose.

E la Toscana è, in questo senso, particolarmente attiva come dimostrano sia i mille operatori della sanità che hanno firmato uno dei primi ricorsi al Tar contro l’obbligo vaccinale (sarà discusso il 7 settembre per la sospensiva) ma anche le due mila firme raccolte fra docenti, studenti maggiorenni e genitori per una petizione contro l’obbligo del Green Pass a scuola che sarà portata alle Camere il primo settembre.