“Domani c’è una cabina di regia molto importante dove verranno decisi allentamenti” delle misure anti-Covid. “Sicuramente si toglierà il Green pass all’aperto sia per le attività sportive sia per alcune attività commerciali, come bar e ristoranti”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che questa sera ha partecipato, a Roma, all’incontro ‘Il ruolo sociale e strategico dell’industria farmaceutica italiana’, organizzato dal Gruppo delle aziende farmaceutiche italiane Fab13.

“Sul tavolo” della cabina di regia, in programma domani, ci sarà “anche la possibilità che vengano riviste, per alcune realtà come alberghi e mezzi di trasporto pubblici, le regole del Green pass rafforzato verso quello base. Ciò permetterebbe ai vaccinati di poter riacquisire tutta una serie di libertà che sono compresse” ha affermato il sottosegretario alla Salute.