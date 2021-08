Sui controlli dei Green Pass a scuola “stiamo lavorando con presidi e il Garante per avere uno strumento semplice e facile che permetta loro tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, in collegamento con ‘Morning News’ su Canale 5, specificando che solo “una sigla sindacale” dei dirigenti scolastici ha espresso perplessità mentre “gli altri hanno firmato il protocollo. Non confondiamo una sigla con i presidi”. Si tratta di una applicazione – ha aggiunto – che sarà disponibile da “quando i ragazzi saranno a scuola”.

“Quando in una classe c’è un ragazzo positivo verrà allontanato, e anche gli altri alunni, e si verificherà l’ampiezza del cluster. Ora si isolano esattamente le situazioni di rischio che viene monitorato senza più generalizzare. Non c’è più il rischio di Regioni in quarantena”, ha aggiunto