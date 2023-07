Green Oleo, ok Borsa Italiana a quotazione su EGM. Debutto l’11 luglio

– Green Oleo – tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili – ha ricevuto, da Borsa Italiana l’ok all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie, sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La data di inizio delle negoziazioni è fissata per martedì 11 luglio 2023.

Attraverso l’operazione di IPO il controvalore complessivo delle risorse raccolte è pari a circa Euro 5,50 milioni, di cui circa Euro 5,00 milioni derivante dall’aumento di capitale e circa Euro 0,50 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment in vendita concessa da Piema S.r.l. società riconducibile a Beatrice Buzzella e Francesco Buzzella ad Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator.

Il collocamento, rivolto principalmente a primari investitori istituzionali italiani ed esteri, al prezzo di Euro 1,15 per azione ordinaria, ha avuto ad oggetto n. 4.783.500 azioni ordinarie, di cui n. 4.348.500 azioni in aumento di capitale e n. 435.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment in vendita concessa dall’azionista PIEMA S.r.l. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,97% del capitale sociale 18,67% in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe.

All’esito dell’aumento di capitale, alla data di inizio negoziazioni, il capitale sociale della Società è pari ad Euro 808.712,50 ed è composto da n. 32.348.500 azioni, prive dell’indicazione del valore nominale, di cui n. 25.628.500 azioni ordinarie e n. 6.720.000 azioni a voto plurimo che danno diritto a 3 voti per ciascuna azione, queste ultime non oggetto di ammissione alle negoziazioni e di titolarità di BB S.r.l. società riconducibile a Beatrice Buzzella, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GREEN OLEO e FB S.r.l. società riconducibile a Francesco Buzzella, Amministratore Delegato di GREEN OLEO, convertibili in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1 Azione Ordinaria ogni 1 Azione a Voto Plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello Statuto dell’Emittente, disponibile sul sito internet della Società www.greenoleo.com, sezione Governance/Documenti e Procedure.

“L’ingresso in Borsa Italiana rappresenta sia l’inizio di un nuovo percorso di sviluppo che il riconoscimento dei traguardi raggiunti nel mercato di riferimento sia nazionale che internazionale, le potenzialità di crescita del business e la qualità del management – dichiarano Beatrice Buzzella e Francesco Buzzella, Presidente, AD e co-fondatori di Green Oleo -. La quotazione è motivo di orgoglio per tutte le persone che fanno parte della nostra Società e rappresenta un nuovo capitolo nella storia e cultura aziendale di Green Oleo”.

Foto: © Federico Rostagno | 123RF