Green Day 📣 Annunciato il grande ritorno in Italia dei Green Day! La band simbolo del punk-rock infiammerà Milano insieme ai Nothing But Thieves 💥 📆 16 giugno 2024 | Milano, Ippodromo Snai La Maura 🎫 Biglietti in vendita dalle 10.30 di venerdì 10 novembre 2023! Scopri tutti i dettagli qui: