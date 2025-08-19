Green Community Ionico-Adriatica: Sviluppo Sostenibile e Accessibile

È stata lanciata la Green Community Ionico-Adriatica grazie a un finanziamento dell’Unione Europea e in collaborazione con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. Questo progetto prevede la creazione di percorsi accessibili per persone con disabilità nell’Orto Botanico Regionale Casa del Parco.

Il progetto fa parte del piano di sviluppo delle comunità verdi nel contesto del PNRR, indirizzato alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. È finalizzato a supportare lo sviluppo sostenibile dei territori rurali e montani, interessando comuni come Alliste, Galatone, Gallipoli, Nardò, Porto Cesareo, Racale, Taviano, Ugento, Avetrana e Manduria. Questi territori, ricchi di biodiversità con aree protette, mirano a tutelare la loro attrattività turistica e le risorse naturali.

Il progetto si propone due principali obiettivi. Il primo è l’accessibilità per tutti, con la realizzazione di una passerella in pietra naturale di Cursi e interventi per rimuovere barriere architettoniche. Sono previsti anche servoscala e ascensori esterni, oltre a opere di manutenzione per rendere fruibili spazi esistenti.

Il secondo obiettivo è la conservazione delle specie autoctone, soprattutto nel contesto delle colture. L’orto botanico, situato presso l’antica Masseria Marina a Manduria, ospita 210 alberi da frutto e varie uve locali, contribuendo a preservare l’eredità culturale e ambientale del territorio. La biodiversità agricola, minacciata da pratiche industriali, sarà protetta attraverso questo progetto, che unisce bellezza naturale e tradizione culinaria. Informazioni sulle piante e la storia della masseria saranno fornite mediante pannelli informativi destinati ai visitatori.