Green Arrow Capital e Lazzari&Lucchini cedono portafoglio impianti biometano

– La società di investimento Green Arrow Capital e Lazzari&Lucchini, azienda leader nel campo delle energie rinnovabili, hanno firmato un accordo per la cessione del loro primo portafoglio di impianti di Biometano.

L’operazione riguarda il portafoglio di 7 asset in provincia di Brescia e che costituiscono i primi progetti incentivati ai sensi del Decreto Ministeriale “Biometano 2018”.

Il contratto è stato siglato con Verdalia Bioenergy, portfolio company dei fondi infrastrutturali di Goldman Sachs Asset Management dedicata al biometano, in qualità di acquirente. Il perfezionamento dell’accordo in oggetto rimane soggetto all’avveramento di alcune condizioni standard per questo tipo di transazione.

GAC ed L&L suggellano così la loro leadership puntando a proseguire nella partnership in essere, che li vede in prima linea nella gestione e nello sviluppo di asset strategici per il Paese nelle principali tecnologie rinnovabili idro ed eolico, oltre che nel Biometano, dove i due player sono già attivi nella realizzazione del secondo portafoglio di 6 impianti, incentivati ai sensi del Decreto Ministeriale “Nuovo Biometano 2022” attualmente in vigore.

Gli impianti oggetto dell’accordo contribuiscono a generare significativi benefici energetici e ambientali attraverso la produzione di 190 GWh annui di biometano, mediante la digestione anaerobica di 350.000 tonnellate annue di reflui zootecnici e scarti di produzione agricola.

Daniele Camponeschi Fondatore e CIO di GAC, ha dichiarato “siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto oggi al fianco di Lazzari&Lucchini e dell’accordo siglato con Verdalia Bioenergy e con un player di rilievo internazionale quale Goldman Sachs Asset Management. L’operazione conferma l’impegno di Green Arrow Capital come investitore virtuoso, in grado di realizzare progetti strategici per il Paese, creando valore nell’interesse dei propri investitori e di tutti gli stakeholder. Un obiettivo confermato da un’ulteriore pipeline in esclusiva che comprende 25 progetti di Biometano”.

Anna Lazzari Presidente di L&L ha parlato di “un accordo molto importante e positivo. Che un player di rilievo internazionale quale Goldman Sachs Asset Management investa in primis nel settore del biometano, e in maniera così significativa nel nostro territorio, dà concretezza alle aspettative legate alla transizione energetica. Auspichiamo parimenti che possa essere motivo di soddisfazione e orgoglio per tutto il territorio”.