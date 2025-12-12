10.1 C
Grecia: Pierrakakis presidente Eurogruppo

Grecia: Pierrakakis presidente Eurogruppo

Atene ha accolto con favore l’elezione del suo ministro delle Finanze, Kyriakos Pierrakakis, a presidente del gruppo dei ministri dell’Economia e delle Finanze dell’area euro. Pierrakakis, un tecnocrate ampiamente stimato con origini socialiste, ha ottenuto il sostegno dei suoi colleghi dell’UE, vincendo la presidenza dell’Eurogruppo contro il vice primo ministro belga Vincent Van Peteghem.

Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha descritto l’esito come un forte messaggio di ottimismo, sottolineando che la Grecia, un tempo considerata la “pecora nera” della crisi finanziaria, ora sale al vertice del consiglio economico dei Paesi più sviluppati del continente. L’Eurogruppo ha svolto un ruolo centrale nella crisi del debito greco, prendendo decisioni sui prestiti di salvataggio, sui tagli alla spesa e sulle riforme economiche che hanno rimodellato l’economia greca.

L’elezione di Pierrakakis è vista come un voto di fiducia da parte di Bruxelles, in un momento in cui la Grecia è coinvolta in scandali che hanno offuscato la sua immagine. Il ministro delle Finanze greco ha evitato le controversie interne e si è concentrato sulla digitalizzazione dei servizi statali, producendo risultati tangibili.

Tuttavia, il governo greco si trova ad affrontare turbolenze interne a causa di un’inchiesta parlamentare in corso sullo scandalo dei fondi agricoli dell’UE. La controversia è nata dopo che i procuratori dell’UE hanno scoperto casi di falsa dichiarazione di proprietà terriera e di aziende agricole, portando a circa 44.000 agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti anticipati dei sussidi. L’inchiesta ha scatenato una grande indignazione pubblica, con molti cittadini che hanno commentato la “Grecia con due facce in un giorno” sui social media.

