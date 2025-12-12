Grecia leader del turismo europeo

La Grecia si è affermata come uno dei protagonisti assoluti del turismo europeo, registrando una crescita delle presenze internazionali superiore a quella dei tradizionali giganti del Mediterraneo. Mentre Paesi come Spagna, Italia e Portogallo continuano a rappresentare mete di riferimento, la Grecia si distingue per ritmo di crescita, capacità di adattamento e rinnovato appeal in un contesto turistico globale segnato da cambiamenti climatici, nuove tecnologie e mutazioni profonde nel comportamento dei viaggiatori.

Secondo il rapporto trimestrale European Tourism: Trends & Prospects della European Travel Commission, la Grecia ha registrato un aumento del 22,4% nelle arrivate internazionali rispetto ai livelli del 2019. Si tratta di un incremento significativo, superiore al 14,9% della Spagna, al 20,4% del Portogallo e al 13,5% dell’Italia. Solo Malta e Serbia hanno riportato tassi di crescita più elevati, ma partendo da basi molto più ridotte e dunque non comparabili per volume.

La Grecia conferma la crescente preferenza dei viaggiatori rispetto ad altri competitor diretti come la Turchia. In particolare, si registra un chiaro spostamento della domanda tedesca verso il mercato greco, motivato da condizioni climatiche più favorevoli, percezione di maggiore qualità dell’offerta e competitività dei prezzi.

Il contesto europeo rimane complesso, con eventi climatici estremi e fenomeni di overtourism che influenzano le scelte di viaggio. Tuttavia, emerge un dato chiave: circa il 28% dei turisti provenienti da otto tra i principali mercati mondiali dichiara di voler spostare le proprie ferie ad altri periodi dell’anno nei prossimi due anni, per evitare le masse, ridurre i costi e sfuggire al caldo eccessivo dell’estate.

Questo cambio di mentalità favorisce Paesi come la Grecia, in grado di attrarre visitatori anche in primavera e in autunno grazie a un clima mite e a una crescente offerta culturale ed esperienziale oltre la classica stagione balneare. La trasformazione tecnologica sta rivoluzionando la fase di pianificazione dei viaggi, con l’adozione di strumenti digitali avanzati e soluzioni basate su intelligenza artificiale in forte aumento. La Grecia sta investendo con decisione in questo ambito, rendendosi competitiva nel mercato globale.