Grecia: Analisi delle Opportunità per la Pace in Ucraina al Forum Economico di Delfi

Al forum economico di Delfi, si è analizzata la situazione in Ucraina, evidenziando che Kiev ritiene che solo Putin stia beneficiando dalla continuazione del conflitto. La guerra, sottolineano le autorità ucraine, ha raggiunto una dimensione globale, impattando non solo l’Ucraina ma anche l’Europa, gli Stati Uniti e l’ordine internazionale. La discussione riflette le diverse prospettive sulla pace e le sue implicazioni per la comunità internazionale.