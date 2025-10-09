Graziella Defilé, il pilastro silenzioso di Oscar Farinetti

Dietro il successo di Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, si cela una figura centrale e riservata: sua moglie, Graziella Defilé. La loro storia d’amore ebbe inizio in modo umile e si è sviluppata lontano dai riflettori, fondandosi su passione e amore per le radici piemontesi.

Graziella e Oscar si conobbero quando lei aveva solo 19 anni e vendeva latte alla Fiera del Tartufo di Alba. Un incontro poetico, con Oscar che cantava davanti al suo stand. Da quel momento, la loro relazione divenne il fondamento della vita privata e dei successi di Farinetti.

Nei momenti difficili, Graziella è stata una presenza costante al fianco di Oscar, aiutandolo a superare sfide economiche all’inizio della sua carriera. In un’intervista, Farinetti ha raccontato come Graziella gli offrì il suo stipendio da supplente per garantire stabilità. Nonostante la notorietà del marito, Graziella preferisce rimanere lontana dai riflettori ed è considerata la forza tranquilla della famiglia.

La coppia ha tre figli: Francesco, Nicola e Andrea, e vive a Novello, in provincia di Cuneo, in un ambiente che celebra la tradizione piemontese e la cultura dell’impresa. Oscar, sempre impegnato con Eataly e Green Pea, sottolinea come il supporto di Graziella sia stato vitale per il suo successo.

Recentemente, Oscar è stato ospite a “La Volta Buona”, dove ha parlato del loro amore e della vita insieme. Ha descritto Graziella come una donna intelligente e ha rivelato che i nipoti lo chiamano “il marito della nonna”, sottolineando la sua disponibilità limitata a causa dei numerosi impegni.