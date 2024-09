«Grazie, Occidente» non si può dire, a rischio di attirarsi addosso una fatwa la…

«Grazie, Occidente» non si può dire, a rischio di attirarsi addosso una fatwa laica, l’equivalente della condanna che i sacerdoti islamici scagliano contro chi osa rappresentare il Profeta.

Viviamo in un’epoca in cui pronunciare queste verità è scandaloso, è proibito. Eppure la sfida per un’economia più sostenibile e per decarbonizzare l’ambiente sarà vinta grazie alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica dell’Occidente.

Quali tratti originali della nostra civiltà hanno fatto sì che da mezzo millennio il progresso nasca qui e non altrove?

Perché la Cina e l’Iran oggi si definiscono «repubbliche», un concetto che non esiste in Confucio o nel Corano?

Quella di Federico Rampini è una lezione di onestà storica urgente per le nuove generazioni, che aiuta a ricostruire la nostra autostima e a vedere il futuro con più fiducia.

📚 “Grazie, Occidente!”, Federico Rampini.