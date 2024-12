Grazie agli animali si risparmiano 4 miliardi di euro all’anno in farmaci

Gli animali domestici sono sempre più riconosciuti come fondamentali per il benessere fisico ed emotivo degli anziani. La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha affermato che la compagnia degli animali può risultare più efficace di diversi trattamenti farmacologici. Avere un pet in età avanzata comporta una riduzione del 15% nelle visite mediche e offre vantaggi sia fisici che mentali, contrastando la solitudine che affligge molti anziani.

Gli animali stimolano non solo l’esercizio fisico, ma anche il benessere fisiologico. Accarezzare un cane o un gatto, ad esempio, può abbassare la pressione sanguigna e migliorare la respirazione, oltre a fornire effetti protettivi contro malattie gravi come infarto e ictus. La presenza degli animali incoraggia gli anziani a muoversi di più, un aspetto vitale soprattutto per chi soffre di patologie cardiovascolari o neurologiche. In modo particolare, gli animali possono risultare molto utili per gli anziani affetti da demenza: la loro comunicazione non verbale comforta e facilita l’interazione, rispondendo a bisogni emotivi senza fare affidamento sulle competenze linguistico-cognitive.

Marco Melosi, veterinario e vice presidente di VETeris, evidenzia come semplici azioni quotidiane come accarezzare un cane possano stimolare la produzione di neurotrasmettitori benefici. Questi effetti sono particolarmente utili in caso di malattie neurologiche come il Parkinson. Recenti studi scientifici ripetono questa efficacia: in una ricerca condotta su anziani con demenza lieve, è emersa una riduzione dell’83,3% di disturbi psico-comportamentali e un miglioramento del contatto fisico e delle interazioni sociali.

La solitudine, specialmente durante le festività, rappresenta un problema serio per gli anziani. Il contatto con gli animali può alleviare ansia e depressione conseguenti alla perdita di cari. Chiara Mussi, geriatrica all’Università di Modena, evidenzia come l’affetto degli animali possa colmare vuoti emotivi e alleviare momenti di isolamento.

In aggiunta ai benefici individuali, la pet therapy offre vantaggi economici, riducendo il ricorso a cure mediche e farmaci, con un risparmio di circa 4 miliardi di euro per il Servizio Sanitario Nazionale. Nel 2023 è stato approvato un emendamento per sostenere il mantenimento degli animali tra gli anziani, riconoscendo così il loro valore nel migliorare la qualità della vita. Gli animali domestici si rivelano quindi alleati cruciali per la salute e il benessere degli anziani, promuovendo interazioni sociali e riducendo la solitudine, rendendoli una risorsa preziosa anche per il sistema sanitario.