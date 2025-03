Grazie a te, sono un agente segreto

Maria Rosaria Boccia ha pubblicamente criticato Selvaggia Lucarelli su Instagram, in risposta agli insulti ricevuti dalla giornalista da Fabrizio Corona. Boccia accusa Lucarelli di ipocrisia, sottolineando che chi mette alla gogna gli altri, alla fine, può trovarsi nella stessa situazione. Sottolinea come le femministe non riconoscano Lucarelli come una paladina dei diritti delle donne, nonostante le sue lamentele per gli insulti e il trattamento ricevuto dai media.

Boccia ha ricordato il suo passato con Lucarelli, affermando che grazie a un suo articolo è stata esposta dalla stampa come “spia” durante il caso Sangiuliano. Boccia accusa Lucarelli di dimenticare il suo comportamento quando ha attaccato lei. Inoltre, aggiunge che Lucarelli si sarebbe lamentata dell’Ordine dei Giornalisti, dimenticando che era in quella posizione quando attaccavano Boccia.

Il post di Boccia non risparmia di menzionare incidenti passati, come la pubblicazione di un video intimo di Belen da parte di Lucarelli nel 2010, un gesto di cui Lucarelli ha successivamente riconosciuto la gravità, ammettendo di aver commesso un errore. Lucarelli ha lasciato l’Ordine dei Giornalisti nel 2023 a causa di un procedimento che la riguardava, accedendo di essere stata convocata per punirla per aver difeso un vignettista. In conclusione, Boccia contesta a Lucarelli di chiedere attenzione per i suoi problemi con la stampa, mentre ignora le conseguenze delle sue stesse azioni.