“Grazie a quella svolta, siamo qui a raccontare una parte importante della storia del nostro Paese”

Guardarsi indietro e rendersi conto che sono passati trent’anni è un’esperienza significativa per chi come Fabrizio Tatarella, vice presidente della Fondazione Tatarella, era presente a Fiuggi. In quel luogo, insieme a Giorgia Meloni, iniziò un percorso che ha segnato la storia politica italiana. Grazie a quella svolta, oggi si celebra un importante capitolo della storia del Paese. Senza quel momento cruciale, l’Italia non avrebbe avuto una destra di governo europea e democratica, né sarebbe stato possibile sviluppare un partito conservatore di massa. La presenza attuale di un presidente del Senato, che rappresenta un mondo precedentemente emarginato, e un presidente del Consiglio dei Ministri, che incarna la tradizione di Alleanza Nazionale, testimoniano il successo di quel processo. Giorgia Meloni, in particolare, ha avuto un ruolo fondamentale, essendo stata presidente dei giovani di Alleanza Nazionale.

Il convegno “Alleanza Nazionale. A 30 anni dalla nascita della destra di governo”, organizzato dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con altre istituzioni, rappresenta un momento di riflessione su questa evoluzione politica. La manifestazione si propone di onorare la visione e l’impegno di Pinuccio Tatarella, figura chiave nella fondazione della destra di governo europea. La memoria di quei trent’anni mostra come i protagonisti di allora siano diventati la classe dirigente attuale, evidenziando l’importanza di un percorso storico che ha dato al Paese una nuova dimensione politica e democratica.