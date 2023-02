Graziana e Domenico c’è posta per te: stanno ancora insieme dopo la puntata?

C’era molta curiosità di sapere come fosse andata a finire tra i due. L’indizio arriva come sempre dai social.

Sabato scorso una delle storie che ha colpito di più a C’è Posta per te è stata quella tra Graziana e Domenico. L’uomo si è rivolto a Maria De Filippi per riconquistare la donna dopo un tradimento.

Maria ha ripercorso le tappe della vicenda raccontando che entrambi venivano da un matrimonio andato male e con figli. Ma questo non gli ha impedito di innamorarsi e di andare a convivere. Le cose tra i due vanno male anche a causa della gelosia di Graziana nei confronti dell’ex moglie di Domenico e così decide di andare via di casa.

Fonte: web

Lui prova a riconquistarla ma senza esito e così a quel punto decide di voltare pagina iniziando a conoscere nuove persone. Contatta una ragazza sui social, iniziano a chattare e alla fine si danno appuntamento in un albergo. Succede che la giovane pubblica su Facebook una foto insieme a Domenico e questa finisce per vederla anche Graziana che a quel punto non ne vuole più sapere di lui.

Domenico intuita la stupidaggine decide di affidarsi a C’è Posta per te per cercare di riconquistare la sua ex compagna. La donna accetta l’invito e si presenta in studio anche se sembra molto restia dal voler aprire la busta e perdonare Domenico.

“Ciao cuore, ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Non lo meritavi. Ti ho mancato di rispetto. So che nei tuoi momenti peggiori io non ti sono stato vicino, quando tu per me hai fatto di tutto. Hai lasciato la tua casa, il tuo paese e le tue figlie. Mi manca tutto di te. Sono qui per chiederti di darmi un’altra possibilità e ricominciare da zero. Mi trasferirò nel tuo paese” – le parole di lui che sembrano non scalfire la donna.

Alla fine anche grazie a Maria de Filippi Graziana si convince ed apre la busta. In molti si sono chiesti dopo la puntata cosa sia successo tra i due.

Come al solito gli indizi arrivano dai social dove lo scorso gennaio Domenico ha pubblicato una foto su Facebook di un tatuaggio di coppia. La foto è accompagnata dalla frase “l’amore vince sempre”. Insomma i due sarebbero tornati insieme e vivrebbero anche nella stessa casa come se nulla fosse accaduto.