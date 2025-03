Grazia Sambruna boccia Beatrice Luzzi che replica: “Questa è calunnia”

Grazia Sambruna, opinionista fissa nel programma di Alfonso Signorini, ha criticato Beatrice Luzzi nella sua pagella quotidiana, bocciandola per il suo atteggiamento di parte nei confronti di Stefania Orlando. Secondo Sambruna, Luzzi è eccessivamente schierata e tende a difendere i concorrenti più giovani, come Spolverato e Shaila, a scapito degli altri. Ha descritto il suo comportamento come banale e prevedibile, suggerendo che le sue affermazioni siano sempre le stesse e che non apporti novità al dibattito. Sambruna ha messo in dubbio l’idea di Luzzi che tutti siano invidiosi di Shaila e Lorenzo, chiedendo chi, nella realtà, vorrebbe essere come loro.

Quando Signorini ha mostrato interesse per il conflitto tra Luzzi e Orlando, Sambruna ha rivelato che Luzzi aveva ricevuto critiche da Orlando in precedenza, quando quest’ultima esprimeva opinioni diverse su Shaila. La conversazione è stata condivisa sui social, dove Luzzi ha risposto accusando Sambruna di calunnia e chiedendo riferimenti specifici alle sue affermazioni. Sambruna ha replicato citando la difesa di Luzzi per il gruppo di giovani, considerandoli tossici, e sottolineando il suo linguaggio nei loro confronti. La discussione ha evidenziato le divergenze tra le due opinioniste, ma Luzzi non ha ulteriormente risposto alle accuse di Sambruna.