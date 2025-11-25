Grazia Kendi sotto accusa nel Grande Fratello Italia

L’amicizia tra Grazia Kendi e Giulia Soponariu, nata nella Casa del Grande Fratello, sembra essere giunta al capolinea. Dopo l’ultima puntata, Giulia Soponariu ha espresso la sua delusione per il comportamento ambiguo di Grazia.

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata ricca di emozioni e colpi di scena: Rasha Younes si è difesa dalle accuse del suo ex fidanzato Manuel Milano, Giulia Soponariu è stata eletta prima finalista e Grazia Kendi ha ricevuto una sorpresa inaspettata da parte del padre. L’incontro con il papà ha scosso e destabilizzato Grazia, che si è lasciata andare a un pianto liberatorio con i suoi compagni di gioco. Tuttavia, Giulia ha confessato di non riuscire a starle accanto a causa della sua delusione per alcuni atteggiamenti di Grazia.

Grazia Kendi è finita nel mirino di Giulia Soponariu dopo essersi scontrata con Anita Mazzotta. La prima finalista del reality show pensava di avere un bel rapporto d’amicizia con Grazia, ma dopo l’ultima puntata si è resa conto di essersi sbagliata. Giulia ha confessato di non riuscire a starle vicino e ha aggiunto che le parole di Grazia non coincidevano più con i suoi gesti. Anche Simone De Bianchi ha ribadito di non aver apprezzato molti atteggiamenti di Grazia, spesso ambigui e contraddittori.

La discussione è continuata con l’aggiunta di Omer Elomari e Simone ha spiegato che, quando ha chiesto a Grazia se Giulia fosse una delle sue persone più importanti nella Casa, lei ha tergiversato per poi dire di sì. Omer ha affermato che forse Grazia pensa al gioco più dell’amicizia. Anita Mazzotta ha invitato Giulia a cercare un confronto con la diretta interessata, a prescindere dal suo stato d’animo.