24.6 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Gossip

Grazia Kendi entra nel cast del Grande Fratello Italia

Da StraNotizie
Grazia Kendi entra nel cast del Grande Fratello Italia

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, si è scoperta un’altra possibile concorrente: Grazia Kendi.

La prima puntata andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5, con Simona Ventura alla conduzione, affiancata da tre opinionisti storici del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Finora sono stati presentati cinque concorrenti: Matteo Azzali, ex pugile che ha saputo reinventarsi; la piercer Anita Mazzotta; Omer Elomari, che ha una storia di resilienza; la romana Francesca Carrara, nota per la sua schiettezza; e il medico Giulio Carotenuto, che ha avuto un’esperienza di vita significativa mentre soccorreva una ragazza a Zanzibar.

Secondo le ultime indiscrezioni, Grazia Kendi, una giovane milanese attiva sui social, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia. Con i suoi 25 anni, Grazia si mostra orgogliosa del suo fisico e partecipa a campagne promozionali, attirando l’attenzione sulle piattaforme social.

Simona Ventura ha dichiarato di essere entusiasta del cast del Grande Fratello, sottolineando che i concorrenti scelti sono autentici e spontanei, in contrasto con i vip che portano dinamiche diverse al programma. L’attesa sta per finire: il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per questa sera intorno alle 21:40 su Canale 5.

Articolo precedente
Trieste Next: Scienza e Innovazione contro il Cancro
Articolo successivo
Amnistia in Spagna: 16 Paesi e UE la Condannano!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.