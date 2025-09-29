Grazia Kendi entra nel cast del Grande Fratello Italia

A poche ore dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, si è scoperta un’altra possibile concorrente: Grazia Kendi.

La prima puntata andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5, con Simona Ventura alla conduzione, affiancata da tre opinionisti storici del programma: Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. Finora sono stati presentati cinque concorrenti: Matteo Azzali, ex pugile che ha saputo reinventarsi; la piercer Anita Mazzotta; Omer Elomari, che ha una storia di resilienza; la romana Francesca Carrara, nota per la sua schiettezza; e il medico Giulio Carotenuto, che ha avuto un’esperienza di vita significativa mentre soccorreva una ragazza a Zanzibar.

Secondo le ultime indiscrezioni, Grazia Kendi, una giovane milanese attiva sui social, potrebbe entrare nella Casa più spiata d’Italia. Con i suoi 25 anni, Grazia si mostra orgogliosa del suo fisico e partecipa a campagne promozionali, attirando l’attenzione sulle piattaforme social.

Simona Ventura ha dichiarato di essere entusiasta del cast del Grande Fratello, sottolineando che i concorrenti scelti sono autentici e spontanei, in contrasto con i vip che portano dinamiche diverse al programma. L’attesa sta per finire: il primo appuntamento della nuova stagione è fissato per questa sera intorno alle 21:40 su Canale 5.