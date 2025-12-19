Grazia Kendi e Mattia Scudieri

La finale del Grande Fratello condotta da Simona Ventura si è conclusa con la vittoria di Grazia, che ha battuto al televoto la sua amica Rasha Younes e poi non è riuscita a battere Giulia Soponariu, seconda classificata. La serata si è svolta in modo tranquillo, con un caloroso abbraccio tra Grazia e Mattia Scudieri, uno degli ex concorrenti, che è stato fatto entrare solo in un secondo momento.

Tra loro c’è stato un caloroso abbraccio sotto le luci delle telecamere, in diretta, con i presenti che hanno chiesto a gran voce un bacio, ma entrambi si sono rifiutati di baciarsi di fronte a tutti. Dopo la fine della diretta, gli ex concorrenti si sono ritrovati dietro le quinte a festeggiare la fine di questa esperienza.

Una volta fuori dagli studi, alcuni fan si sono avvicinati a Grazia e Mattia, i quali sono apparsi uniti e pronti a continuare la loro conoscenza. Questa volta la Kendi e Scudieri, dopo il Grande Fratello, si sono finalmente scambiati un bacio. Il video sta facendo il giro dei social network, con l’ex fidanzata di Mattia, Carlotta, che sicuramente non starà facendo i salti di gioia.

Non solo, Carlotta ha anche affrontato Grazia, tentando di ripetere l’iconica scena di Giulia De Lellis contro Asia Nuccetelli. Alla fine, Mattia si era mostrato felicissimo di rivedere la sua fidanzata, dando il due di picche a una Kendi con un’evidente cotta. Fuori dalla Casa, dopo essere stato eliminato, Scudieri ha messo in pausa la sua relazione con Carlotta e ora sembra intenzionato a vivere con Grazia.

A conferma di questo, oltre il bacio, c’è anche un video fatto da Simone De Bianchi dopo la diretta, in cui si è diretto verso la camera della Kendi e ha iniziato a bussare, in diretta su Instagram, con oltre 400 follower collegati. Grazia ha aperto la porta, chiedendo a Simone un po’ di privacy, dopo aver vissuto per 80 giorni sotto le luci delle telecamere.

Inoltre, la Kendi gli ha detto che avrebbe dovuto fare una doccia. Ed ecco che è apparso Mattia, che si trovava dentro la stanza, con Simone visibilmente divertito dalla scena. Dunque, a quanto pare, dopo la finale, Grazia e Mattia hanno trascorso la notte insieme, nella stessa stanza. I due sono rientrati velocemente dentro, lasciando il pubblico la conferma ai dubbi.