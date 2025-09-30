Grazia Kendi è davvero single? Gossip su una misteriosa relazione

La nuova edizione del Grande Fratello ha preso il via su Canale 5, presentata da Simona Ventura. Tra i nuovi concorrenti si distingue Grazia Kendi, che ha dichiarato di essere single. Tuttavia, girano voci insistenti su una possibile relazione con un ex di Temptation Island.

All’ingresso nella Casa, Grazia ha raccontato di aver chiuso una relazione durata tre anni sei mesi fa, descrivendo il suo ex come un grande amore. Ha condiviso con gli altri concorrenti che sperava un giorno di avere un bimbo con lui. Inoltre, ha menzionato un fidanzato pugliese con cui ha convissuto a Malta, ma anche in questo caso la relazione si è conclusa di comune accordo.

Nonostante le sue affermazioni di essere single, ci sono rumor che suggeriscono il contrario. Gabriele Parpiglia, noto giornalista di gossip, ha fatto sapere tramite la sua newsletter che Grazia potrebbe essere legata a Raul Dumitras, un ex fidanzato di Martina De Ioannon.

Parpiglia si interroga sul motivo per cui Grazia avrebbe nascosto questa relazione agli autori del programma, ipotizzando che si tratti magari di un flirt senza rilievo. Le domande sul suo status sentimentale si fanno sempre più forti, lasciando i fan del reality con la curiosità di scoprire la verità dietro tanti pettegolezzi.