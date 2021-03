Rosa Di Grazia è senza dubbio la ballerina più discussa dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi ed è già stata al centro di numerose polemiche e di tanti scontri con Alessandra Celentano.

La maestra infatti, come ha dichiarato più volte nel corso dei mesi, ha sempre sostenuto che Rosa non abbia le qualità adatte per sfondare nel mondo della danza, al contrario di Lorella Cuccarini che invece l’ha fortemente voluta nel suo team e portata al serale.

Ma se quest’anno è riuscita ad entrare nella scuola ottenendo un banco ed un posto al serale, qualche anno fa Rosa Di Grazia è stata eliminata al primo provino dal maestro Timor Steffens, come ricordato da un fan della trasmissione su Twitter.

Al di là delle sue coreografie e dei provini sostenuti nel corso degli anni per entrare ad Amici, Rosa Di Grazia riesce a tenere banco anche sul lato gossip: entrata nella scuola fidanzata con Filippo, ora sta insieme al cantante Deddy.

Rosa Di Grazia non ha mai fatto le corna a Filippo con Deddy

“Ci siamo lasciati e lei da metà febbraio si è avvicinata a Deddy” – ha confessato Filippo in una sua lunga intervista rilasciata a FanPage – So che adesso stanno insieme. Noi ci siamo lasciati con tre o quattro messaggi. Non per Deddy, è finita perché c’erano incomprensioni e litigi. Se mi fa effetto che oggi stia con Deddy? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Siamo diversi già a partire dall’età, io ho 25 anni e lui ne ha 18. Però Deddy mi piace, una delle canzoni che ascolto di più è Il Cielo Contromano”.