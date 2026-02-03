Grazia Di Michele: vita privata e carriera nel mondo musicale

Grazia Di Michele, cantautrice romana, ha da sempre mantenuto un profilo riservato, specialmente riguardo alla sua vita personale. È madre di Emanuele, nato nel 1993, dal suo compagno la cui identità rimane sconosciuta.

Oggi Di Michele sarà ospite a “La Volta Buona”, il talk show condotto da Caterina Balivo su Raiuno. La sua carriera musicale è iniziata alla fine degli anni Settanta con il debutto al Folk Studio. Il successo arriva negli anni Ottanta, quando partecipa al Festivalbar e il suo singolo “Sha-La-La” diventa la sigla d’apertura. Negli anni Novanta partecipa per tre volte al Festival di Sanremo, ottenendo il terzo posto nel 1993 con Rossana Casale. Grazia è anche un’apprezzata autrice, avendo scritto brani per artisti come Ornella Vanoni, Tosca e Annalisa Minetti.

Nel 2003 entra a far parte del team di professori della scuola di Amici e inizia anche un percorso nel teatro, conseguendo un diploma in musicoterapia e firmando canzoni per lo Zecchino D’Oro. Ritorna a Sanremo dodici anni dopo insieme a Mauro Coruzzi con il brano “Io Sono Una Finestra”, dedicato alla lotta contro la transfobia, che raggiunge il secondo posto per il Premio Della Critica Mia Martini. Il suo ultimo album, “Le Stagioni Del Cuore In 50 Canzoni”, è stato pubblicato nel 2024 in collaborazione con il Paolo Di Sabatino Trio.

Sulla sua vita familiare, Grazia Di Michele ha condiviso che Emanuele è un ragazzo unico, descritto come dolce e sensibile, che vive nella mansarda sopra di lei e condivide la casa con due gatti.