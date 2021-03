Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, Anime di vetro: il nuovo singolo delle tre cantanti pubblicata nella Giornata internazionale delle donne.

Nella Giornata internazionale per i diritti delle donne, tre grandi donne della nostra canzone hanno pubblicato il proprio nuovo singolo. Stiamo parlando di Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale, che hanno puibblicato il nuovo brano Anime di vetro. Da diverso tempo ormai insieme per un nuovo progetto musicale incentrato sulla canzone d’autrice, le tre hanno pubblicato un brano che ha subito conquistato il cuore dei fan.

Anime di vetro: Grazia Di Michele, Mariella Nava, Rossana Casale

Pezzo elegante e raffinato, Anime di vetro unisce le tre magiche voci delle cantanti, da molti date come sicure protagoniste a Sanremo 2021 ma a sorpresa escluse dal direttore artistico. Le anime da loro descritte sono di vetro, ma non fragili.

Tre anime che affrontano il vento a viso aperto, senza fermarsi nemmeno di fronte a una tempesta, camminando a testa alta anche dopo un dolore. Donne forti e delicate allo stesso tempo, come quelle che hanno dato vita alla celebrazione dell’8 marzo. Di seguito il video di Anime di vetro:

Il progetto cantautrici di Grazia, Mariella e Rossana

Da diverso tempo ormai le tre grandi artiste, Grazia, Mariella e Rossana, si sono unite per un progetto cantautrici che ha dato via a un tour (che partirà non appena sarà possibile dopo lo stop causato dal Covid) il cui obiettivo è promuovere la nuova canzone d’autore. Non a caso, l’apertura di ogni concerto è affidato a giovani artiste emergenti, per la costituzione di una vera e propria Scuola italiana della canzone d’autrice attraverso cui definire e promuovere la nuova canzone d’autrice creando spazi, rassegne e collaborazioni.