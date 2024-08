Gravissimo lutto per Ultimo: l’annuncio straziante sui social

Si è purtroppo spenta in queste ultime ore la signora Gina, nonna del famoso cantante italiano Ultimo. La donna, molto amata dai fan del nipote, aveva 96 anni.

morta la nonna di Ultimo

La notizia della morta della nonna Gina diffusa sui canali social

Travolto da un grande successo, Ultimo è un cantante molto apprezzato e stimato da un grande seguito di fan e follower che da tempo apprezzano la sua arte canora.

A colpire positivamente è anche la proverbiale gentilezza che caratterizza da sempre questo ragazzo. Egli si è infatti sempre reso gentile e disponibile nei confronti del proprio amatissimo pubblico.

morta la nonna del cantante

Nonostante la fase di assoluta felicità che il giovane artista sta ultimamente vivendo, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sentimentale (sta per diventare genitore insieme alla compagna Jacqueline), una triste notizia ha fatto dolorosamente scalpore in queste ultime ore. Un tragico lutto ha colpito lui e tutta la sua famiglia: è infatti venuta da poco a mancare l’amata nonna Gina di 96 anni.

A darne l’annuncio è stato il figlio dell’anziana signora, nonché padre di Ultimo, che attraverso uno scatto fotografico condiviso sui propri canali social ha commentato con queste dolci parole la scomparsa della madre:

“Ci hai riuniti come tutti gli anni al tuo ultimo Ferragosto e ci hai mostrato cosa significa vendere cara la pelle. Ciao mamma e tranquilla da lassù. Non mangerò tanto”.

morta nonna Gina

Un messaggio che non ha mancato di destare la commozione da parte dei fan del cantante. Numerosi i commenti di cordoglio e tristezza espressi per la morte di nonna Gina.

Al momento, Niccolò non si è ancora pubblicamente espresso in merito a tale triste circostanza e non sappiamo se in effetti deciderà prima o poi di farlo. Quel che certo è che adesso è il momento del raccoglimento e della vicinanza alla propria famiglia.