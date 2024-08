Gravissimo lutto per Iva Zanicchi: la cantante è distrutta

Lutto immane quello che ha colpito la cantante Iva Zanicchi qualche ora fa. Dopo una lunga ed invalidante malattia è venuto a mancare il compagno storico della donna, ovvero Fausto Pinna. L’uomo aveva 74 anni.

Fausto Pinna e Iva Zanicchi

Ecco che cosa è successo.

Si è spento Fausto Pinna: grande dolore per Iva Zanicchi

Poche ore fa è venuto a mancare il celebre compagno di Iva Zanicchi, Fausto Pinna. L’uomo è morto nella notte e si è spento all’età di 74 anni a seguito di una brutta malattia contro la quale combatteva da moltissimi anni.

Fausto era stato colpito da un tumore molto aggressivo che ha avuto la meglio sui suoi polmoni, rendendogli gli ultimi anni di vita un vero e proprio inferno. Proprio per questa ragione la cantante aveva deciso di interrompere i suoi impegni musicali per stargli vicino e offrirgli quell’assistenza di cui aveva fondamentalmente bisogno.

Fausto e Iva

Una vita insieme la loro, in quanto i due facevano coppia fissa dal 1987 e da quel momento in poi non si sono più lasciati. Fausto ed Iva erano davvero molto legati, in quanto lui è stato il suo produttore musicale per molto tempo. Tra loro è poi scoccato il vero amore.

Nonostante gli anni trascorsi insieme, fra loro la fiamma della passione era ancora viva fino a quando, per l’appunto, è subentrata la malattia. Quello è stato un fulmine a ciel sereno, in quanto la cantante ha sempre dichiarato di come Fausto stesse bene e nulla potesse far presagire il peggio.

Il ricordo della cantante

Questo lutto è stato devastante per la famosissima Aquila di Ligonchio che oggi non ha solamente perso il suo compagno di vita, ma anche il suo migliore amico. La cantante ha dichiarato di essersi divertita al suo fianco fino all’ultimo momento e speriamo vivamente che nelle ultime ore l’uomo non abbia sofferto.

Fausto e Iva