Gravissimo lutto per Il Volo: “Un tragico incidente”

Lo annunciano con grande commozione e tristezza attraverso un messaggio sui social. Una scomparsa che sarà dura da accettare per la band, il celebre trio canoro italiano, Il Volo. I tre, infatti, dicono addio a un pezzo importante del loro percorso musicale e della loro crescita fino ad arrivare al grande pubblico. Il lutto dei tre cantanti riguarda una donna che hanno considerato una loro “guida”.

Stiamo parlando di Barbara Vitali, collaboratrice di Michele Torpedine, manager e produttore discografico. La professionista è venuta a mancare all’età di 54 anni. La donna è deceduta martedì 9 luglio, dopo essere stata coinvolta in un incidente domenica 7 luglio e ricoverata all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna.

I membri del trio Il Volo, Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, la consideravano una figura protettiva e hanno comunicato la sua scomparsa, avvenuta in circostante drammatiche, con un messaggio su Instagram, esprimendo il grande dolore che hanno provato e stanno provando.

La scomparsa di Barbara Vitali ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo, colpendo anche altri artisti e colleghi che hanno lavorato con lei. Il trio Il Volo ha comunicato ufficialmente la triste notizia sul profilo social del gruppo canoro.

Si legge nel comunicato del trio formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Michele Torpedine hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di Barbara Vitali: “Con profondo dolore, Il Volo e Michele Torpedine annunciano la prematura scomparsa dell’amica e storica collaboratrice Barbara Vitali. Barbara è venuta a mancare in seguito a un tragico incidente avvenuto domenica 7 luglio”.

Il saluto commosso arriva da parte del trio, in particolare, come si legge dalla nota pubblicata, da “Michele, Ignazio, Gianluca, Piero, insieme a Eliana Dalila Biondi, Roberta Natali, Cristina Gelsi, Liliana Torpedine e tutti i collaboratori della MT Opera&Blue’s management”, i quali, si legge, “si uniscono in un abbraccio a tutti coloro che hanno amato Barbara e che continueranno a ricordarla con affetto”.