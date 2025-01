Gravissimo lutto per Filippa Lagerback: l’annuncio

Il 19 gennaio 2025 ha dato inizio alla nuova stagione di Che Tempo Che Fa, ma con una triste notizia. Fabio Fazio ha comunicato che Filippa Lagerback, storica co-conduttrice del programma, non sarebbe stata presente a causa della morte della madre, Margaretha Lind, avvenuta poche ore prima della trasmissione. Questo evento ha profondamente colpito telespettatori e membri della squadra, che hanno voluto esprimere solidarietà a Filippa in un momento tanto difficile.

La notizia della scomparsa di Margaretha ha sorpreso il pubblico. Filippa, attiva nel programma dal 2005, è una figura molto amata, e la sua assenza è stata avvertita in modo particolare. Fazio ha espresso il suo cordoglio, sottolineando l’impossibilità della conduttrice di partecipare alla puntata. Questo evento ha reso evidente il forte legame tra Filippa e la sua famiglia, un aspetto che è emerso nei racconti e nelle condivisioni nei social media, nonostante la riservatezza della conduttrice. La squadra di Che Tempo Che Fa ha dimostrato vicinanza a Filippa, un gesto significativo in un momento di grande dolore.

Margaretha Lind, madre di Filippa, era una figura centrale nella vita della conduttrice svedese. Nel corso degli anni, Filippa ha condiviso con il pubblico numerosi momenti trascorsi insieme a lei, come viaggi e pranzi, sempre con un tocco di professionalità e eleganza. Un esempio è il racconto di un viaggio a Madrid nel 2023, che ha messo in luce il legame speciale tra madre e figlia. Margaretha, dottoressa di professione, ha vissuto una vita segnata da sfide, inclusa la separazione dal marito quando Filippa era molto giovane. Nonostante le difficoltà, il rapporto tra le due è sempre rimasto forte, come dimostrano i ricordi condivisi da Filippa. Margaretha era conosciuta non solo come madre, ma anche come una persona che ha avuto un profondo impatto sulla vita di sua figlia, testimoniando così l’importanza dei legami familiari. La morte di Margaretha Lind ha lasciato un vuoto evidente nella vita di Filippa e in quella di coloro che la conoscevano.