Gravissimo lutto nella musica, è morto uno dei più grandi artisti: lo straziante annuncio

Poche ore fa si è spento il famosissimo compositore tedesco Wolfgang Rihm. L’uomo aveva compiuto 72 anni e ha contribuito attivamente al settore musicale estero. A ricordarlo moltissimi colleghi e musicisti che hanno deciso di rendergli omaggio.

Ecco che cosa hanno detto in suo ricordo.

Wolfgang Rihm si spegne a 72 anni

Dopo una vita dedicata alla musica, è venuto a mancare all’età di 72 anni il grande compositore tedesco Wolfgang Rihm. L’uomo è sempre stato estremamente apprezzato nel suo campo, tanto da risultare uno degli artisti più ammirati e apprezzati in tutta Europa.

Wolfgang Rihm

Il suo curriculum è davvero molto ricco, in quanto si è occupato di produrre e promuovere lavori orchestrali, opere, musica da camera, spettacoli dal vivo al teatro e molto altro ancora. Proprio per questo la sua dipartita non è passata inosservata e ha lasciato un grande vuoto nella sua categoria, ma anche in molte altre.

Il musicista si era avvicinato al mondo della composizione quando aveva solamente 11 anni e aveva conseguito la laurea in composizione nell’università della sua città. Successivamente ha cominciato a collaborare con grandi nomi del settore.

Il ricordo dei colleghi e di Riccardo Chailly

La notizia della morte del compositore ha sconvolto tutti i musicisti europei, alcuni dei quali hanno voluto rendere omaggio a questa grande personalità. Il primo di tutti è stato l’amministratore della casa editrice musicale Universal Edition, che ha descritto l’artista scomparso come l’ideatore di opere musicali estremamente profonde.

Riccardo Chailly