Gravissimo lutto nella musica, è morto l’amato artista e fratello di una leggenda della musica

La scorsa notte è venuto a mancare Tito Jackson, a 70 anni, noto per essere il fratello di Michael e Janet Jackson e membro dei celeberrimi Jackson 5. La notizia è stata inizialmente riportata dal programma “Entertainment Tonight” e successivamente confermata dal nipote Siggy a People. Secondo un amico di lunga data, Tito potrebbe aver subito un attacco di cuore mentre era alla guida, ma questa informazione non è stata ufficialmente confermata.

Tito Jackson ha raggiunto il successo mondiale con i Jackson 5, un gruppo composto da altri membri della famiglia, tra cui Jackie, Jermaine, Marlon e il leggendario Michael, a cui si aggiunse Randy quando il nome del gruppo è cambiato in semplicemente “The Jacksons”. I Jackson 5 hanno dominato le classifiche internazionali con successi come “I Want You Back”, “ABC” e “I’ll Be There”, guadagnandosi un posto nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997 e una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Dopo il famoso Victory Tour nel 1984, fu evidente l’inizio della carriera solista di Michael Jackson, già pronto a conquistare il mondo con “Thriller”. Tito, pur essendo un talentuoso chitarrista, poteva suonare solo durante i concerti a causa di restrizioni contrattuali con la Motown, che limitavano la creazione musicale. Questa situazione è cambiata quando il gruppo ha firmato con Epic nei mid-’70. Nel 2016, Tito ha pubblicato il suo primo album da solista, intitolato “Tito Time”.

Recentemente, Tito ha effettuato una serie di concerti con i suoi fratelli Jackie e Marlon in Scozia, Inghilterra e California, e attendeva date a Atlantic City e Cincinnati. Solo pochi giorni prima della sua scomparsa, Tito ha visitato il monumento dedicato a Michael a Monaco con i suoi fratelli, esprimendo la gratitudine per un luogo che onora non solo la memoria di Michael, ma anche l’eredità della loro famiglia.

La scomparsa di Tito rappresenta una grande perdita per il mondo della musica, ricordato non solo come un Jackson, ma anche come un artista che ha contribuito a definire l’era del pop.