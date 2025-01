Gravissimo lutto nel programma Chi l’ha visto?, ci lascia il volto storico

Fiore De Rienzo, storico inviato di Chi l’ha visto? e padre dell’attore Libero De Rienzo, è scomparso a Roma il 28 gennaio 2025. I funerali si terranno a Paternopoli il 30 gennaio. La sua carriera nel giornalismo italiano è segnata da inchieste approfondite su casi di cronaca, in particolare sul celebre caso di Emanuela Orlandi. La notizia della sua morte è stata comunicata dai familiari sui social media.

Originariamente regista e aiuto regista, De Rienzo ha lavorato con registi di fama come Citto Maselli. La sua notorietà è aumentata grazie all’inviato per Chi l’ha visto?, dove ha affrontato casi di scomparsa e misteri irrisolti. Tra i suoi servizi più significativi vi è l’intervista nel 2006 con Antonio Mancini, un pentito della Banda della Magliana, il quale affermò di aver riconosciuto una voce legata al caso Orlandi. De Rienzo ha anche intervistato Alfredo Sambuco, che sostenne di aver visto Emanuela in compagnia di un uomo, ma in seguito ritrattò le sue dichiarazioni.

Oltre al giornalismo, ha partecipato a progetti cinematografici, tra cui il film A+R Andata+Ritorno, collaborando con il figlio Libero. La sua carriera nel cinema conta 19 apparizioni come attore, evidenziando la sua versatilità. La redazione di Chi l’ha visto? ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa, riconoscendo il suo impatto nel giornalismo. Federica Sciarelli ha condiviso un messaggio di vicinanza alla famiglia De Rienzo. La camera ardente sarà aperta al Fatebenefratelli di Roma, permettendo ad amici e colleghi di rendere omaggio a un uomo impegnato nella ricerca della verità.