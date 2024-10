Gravissimo lutto nel mondo dello spettacolo, è morto l’amatissimo attore: il doloroso annuncio

Oggi il mondo del cinema e dello spettacolo piange la scomparsa di Nicholas Pryor, un attore amato che ha perso una lunga battaglia contro il cancro all’età di 89 anni. La sua carriera, iniziata negli anni ’50, si è estesa per circa 60 anni e ha visto il suo coinvolgimento in cinema, televisione e teatro. Pryor era noto per la sua passione e versatilità, nonché per la sua grande umanità; il suo agente lo ha ricordato come una delle persone più gentili mai incontrate.

Tra i ruoli più celebri di Pryor c’è sicuramente quello nel popolare show “Beverly Hills 90210”, una serie iconica per le generazioni di giovani di tutto il mondo. La notizia della sua morte arriva a poco tempo dalla scomparsa di Shannen Doherty, un altro volto emblematico della stessa serie. Pryor ha interpretato anche il padre di Tom Cruise nel film “Risky Business” del 1983 e quello di Robert Downey Jr. in “Al di là di tutti i limiti” nel 1987. È deceduto il 7 ottobre nella sua casa a Wilmington, Carolina del Nord, circondato dalla sua famiglia, inclusa la moglie Christine Belford, l’attrice, e i suoi due nipoti.

In televisione, oltre al suo ruolo in “Beverly Hills 90210”, Nicholas Pryor ha recitato nello spin-off di “General Hospital”, “Port Charles”, dal 1997 al 2002, nel ruolo dell’ex spia Victor Collins. Ha avuto una lunga carriera nelle soap opera, apparendo anche in “Destini” e “La valle dei pini”, oltre a numerose performances in altre serie iconiche come “La famiglia Bradford”, “La valle dell’Eden” e “La signora in giallo”.

Nel cinema, Pryor è stato il marito di Barbara Feldon in “Smile” (1975), il professore universitario in viaggio con Michael Sarrazin in “La corsa più pazza del mondo” (1976) e il direttore di un museo in “La maledizione di Damien” (1978). Apprezzato per le sue doti attoriali e la sua generosità, la sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama cinematografico e televisivo statunitense, così come nei cuori di chi lo ha ammirato nel corso degli anni.