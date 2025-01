Gravissimo lutto nel mondo della musica e dello spettacolo: ci lascia una vera musa ispiratrice

È stata annunciata la scomparsa di Marianne Faithfull, celebre cantante e attrice, scomparsa a Londra all’età di 78 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari. Il suo portavoce ha rilasciato un comunicato che esprime profondo cordoglio, sottolineando che “Marianne si è spenta serenamente”. Faithfull è diventata un simbolo della “swinging London” degli anni ’60, con una carriera musicale che decollò nel 1964 grazie al brano “As Tears Go By”, scritto da Mick Jagger e Keith Richards, diventato subito un grande successo. Oltre alla musica, ha recitato in film come “The Girl On A Motorcycle”.

La relazione con Mick Jagger ha segnato profondamente la sua vita, influenzando sia il suo percorso personale che la sua carriera musicale. La loro unione, durata dal 1964 al 1970, ha ispirato canzoni come “Sympathy for the Devil”. Nonostante i successi iniziali, la Faithfull ha affrontato momenti difficili, combattendo contro l’anoressia e le dipendenze, che hanno modificato la sua voce. Tuttavia, la sua resilienza le ha permesso di reinventarsi, portandola ad esplorare nuove sonorità.

Il suo ultimo album, “She Walks in Beauty”, uscito nel 2021, presenta una fusione di poesia e musica, con la partecipazione di artisti famosi come Brian Eno e Nick Cave. Marianne Faithfull lascia un’eredità duratura nel panorama musicale e cinematografico, dimostrando come affrontare il successo e le avversità rimanendo fedeli alla propria arte. La sua influenza continuerà a risuonare nelle generazioni future.