Gravissimo lutto nel mondo della musica: aveva solo 67 anni

La scomparsa di Alessandra Valeri Manera, 67 anni, ha lasciato un vuoto nel mondo dell’intrattenimento televisivo e dell’immaginazione infantile. La sua collaborazione con Cristina D’Avena ha segnato un’epoca, regalando a intere generazioni di bambini sigle indimenticabili e intramontabili. Tutti quelli che guardavano i cartoni animati su Bim Bum Bam dalle 16 in poi, cantano ancora adesso Occhi di Gatto e L’Incantevole Creamy.

Muore l’autrice di testi indimenticabili per l’infanzia: Alessandra Valeri Manera

Ma Alessandra non è stata solo autrice di canzoni per bambini e ragazzi, è stata anche una grande donna di spettacolo, con un talento straordinario e una passione contagiosa per la musica e l’intrattenimento. La sua voce versatile e la sua capacità interpretativa l’hanno resa un punto di riferimento nel panorama televisivo italiano.

Responsabile della programmazione ragazzi di Mediaset per più di vent’anni, Alessandra Valeri Manera ha contribuito in modo significativo alla creazione di programmi di successo per i più piccoli, portando allegria e divertimento nelle case di milioni di famiglie.

La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata. Alessandra rimarrà per sempre nei ricordi di chi ha amato le sue canzoni, i suoi programmi e la sua indiscutibile talento. In un’ intervista Cristina d’Avena aveva ricordato che grazie ad Alessandra era iniziata la sua carriera:

“Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”.

Addio ad una grande donna dello spettacolo, che resterà vive nei cuori di chi l’ha ammirata e amata. Alessandra Valeri Manera, grazie per tutto quello che hai dato e per il tuo immenso contributo all’intrattenimento italiano. Le sue stesse parole potrebbero essere un epitaffio perfetto:

“Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere, per magia mi sono trovata seduta a una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset”.

