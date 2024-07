Gravissimo lutto nel mondo della musica, addio ad una leggenda

Si è spento la scorsa notte l’81enne Jerry Miller. Fu il chitarrista e co-fondatore di uno dei gruppi americani degli anni Sessanta più noti della cosiddetta Summer of Love, i Moby Grape.

morto storico chitarrista dei Moby Grape

A darne la triste notizia il giornalista Eric Brenner che tramite le sue pagine social ha espresso il doloroso cordoglio per questa scomparsa.

“Con la tristezza nel cuore mi è stato chiesto di comunicarvi che Jerry Miller è mancato questa mattina alle ore 11. Vi prego di rispettare Jo e di darle un po’ di tempo per superare questa tragedia”

Il famoso musicista è venuto a mancare nella sua città natale, Tacoma, poco distante da Washington dove aveva fatto ritorno nel lontano 1995. Un evento drammatico avvenuto nel 2009 lo aveva messo duramente alla prova: in seguito ad un’inondazione, Jerry Miller aveva perduto molti dei suoi averi, ma era riuscito a salvare il suo cane e la sua chitarra preferita, la Gibson L-5 CES che chiamava Beulah.

La carriera di Jerry Miller

Agli albori della sua carriera musicale, Miller poté vantare la collaborazione e la condivisione di alcune esperienze musicali con nomi del calibro di Jimi Henderix e Larry Coryell.

Membro del gruppo dei Franctis che ebbero un discreto riscontro di pubblico soprattutto nella zona di Seattle, il nome di Jerry Miller compare anche nelle prime versioni del brano I Fought the Law di Bobby Fuller.

Trasferitosi a San Francisco, Miller fondò il gruppo musicale denominato Moby Grape insieme ai chitarristi Peter Lewis e Skip Spence. Qui il musicista ebbe modo di esprimere al suo meglio le proprie doti distinguendosi grazie ad uno stile piuttosto riconoscibile tra rock, blues e pop country.

Il successo professionale con i Moby Grape e il sodalizio con altri artisti

I Moby Grape rappresentarono senza dubbio uno dei gruppi musicali di riferimento della Summer of Love durante gli anni Sessanta. La loro attività musicale si concentra principalmente tra l’album Moby Grape del 1967 e 20 Granite Creek del 1971.

Il gruppo conobbe alti e bassi, sciogliendosi e riformandosi in più occasioni, soprattutto a causa di uno dei suoi componenti, Skip Spence, che fu allontanato per problemi di droga e di instabilità mentale. In questo lasso di tempo, Miller ha avuto modo di suonare ed esibirsi con noti artisti come Cat Power e Michael Stipe dei R.E.M e Robert Plant che definì i Moby Grace determinanti per la musica dei Led Zeppelin, di Stephen Stills e di Eric Clapton.

L’ultima reunion del gruppo ebbe luogo nel 2007 con un concerto in cui presero parte formazione Miller, Moseley e Lewis, insieme al batterista Don Stevenson.