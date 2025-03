Gravissimo lutto nel mondo del cinema, l’attrice ed ex moglie del famoso attore si è tolta la vita.

L’attrice Pamela Bach, ex moglie di David Hasselhoff, è stata trovata morta a 61 anni nella sua casa a Los Angeles, con una ferita da arma da fuoco che potrebbe essere autoinflitta. Le indagini preliminari suggeriscono un possibile suicidio, poiché non è stato trovato alcun messaggio che potesse chiarire il gesto. I familiari avevano allertato le autorità dopo aver tentato senza successo di mettersi in contatto con lei. In seguito all’arrivo degli agenti, è stata scoperta la tragica situazione.

Pamela, originaria di Tulsa, in Oklahoma, aveva avviato la sua carriera di attrice in giovane età, apparendo in soap opera come “Febbre d’amore”. Ha guadagnato notorietà grazie al suo ruolo in “Supercar”, dove ha incontrato David Hasselhoff, con cui si è sposata nel 1989. La coppia ha avuto due figlie, Taylor e Hayley, ma la loro relazione ha portato a un divorzio nel 2006, dopo accuse di abusi. Anche dopo la separazione, Pamela ha continuato a lavorare in televisione, apparendo in serie come “Professione pericolo” e “Baywatch”.

Recentemente, nel 2011, ha partecipato al reality show “Celebrity Big Brother” nel Regno Unito, nel tentativo di rilanciare la sua carriera. La sua morte ha suscitato grande tristezza tra amici e colleghi, che la ricordano come una persona vivace e piena di energia. Un portavoce di Hasselhoff ha espresso il cordoglio della famiglia e ha chiesto rispetto per la privacy in questo momento difficile. Il medico legale della contea di Los Angeles sta attualmente conducendo ulteriori accertamenti riguardo la morte di Pamela Bach.