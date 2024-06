Gravissimo lutto nel mondo cinematografico, aveva solo 44 anni: la tragedia sul set

Una brutta notizia ha scosso l’ambiente del cinema, specie dei tecnici del settore in Italia. La tragedia ha avuto luogo in Sardegna, qui si è appreso del lutto che ha colpito tutti, la famiglia in primis, i tantissimi colleghi che hanno collaborato con lui e tutti gli amici.

Gianluca Bombardone, cineoperatore di 44 anni, è deceduto a Stintino davanti agli occhi increduli di amici e colleghi lì presenti. Era il tardo pomeriggio, il cineoperatore stava lavorando sul set di un documentario nella piazza principale del paese. Purtroppo, a un certo punto, Bombardone ha avuto un malore durante una pausa. Immediatamente, l’attenzione di due medici presenti è stata rivolta nei suoi confronti per soccorrerlo nel più breve tempo possibile.

Nonostante l’intervento tempestivo e i primi soccorsi, il cineoperatore ha perso conoscenza e si è accasciato al suolo. A questo punto, è stata chiamata un’ambulanza, ma l’elisoccorso è giunto rapidamente sul posto. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per l’uomo.

Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo. È stata un’ora carica di tensione e di speranze, ma il 44enne è deceduto senza più riprendere conoscenza. Un lutto inimmaginabile per una persona stimata e apprezzata nell’ambiente cinematografico, oltre che così giovane e con una famiglia che lo amava e che lui amava profondamente. Si legge, fra gli altri, un messaggio di Alessandro Gassmann che gli lascia un messaggio, un tributo, alla sua professionalità e alla persona che era.

Oggi è venuto a mancare Gianluca Bombardone, grande cineoperatore, ma soprattutto una persona straordinaria e un compagno di set insostituibile. Sono le persone come lui che rendono possibile la realizzazione dei film. Alla sua famiglia e a chi lo conosceva, un abbraccio forte e tutto il bene possibile. #ciaoBomba

Bombardone viene descritto dai colleghi come un professionista appassionato e un uomo dal cuore grande. Il 44enne, purtroppo, lascia la moglie e due bambini. Va a loro il pensiero più affettuoso di tutti coloro che lo conoscevano e lo stimavano.