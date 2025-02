Gravissimo lutto nel gruppo Mediaset e nel cast di Sanremo: annullata la prima festa

La morte di Alex Benedetti, direttore di Virgin Radio, ha segnato il Festival di Sanremo, portando all’annullamento della festa delle radio del Gruppo Mediaset in segno di rispetto. La sua scomparsa ha avuto un impatto profondo sul mondo della musica e degli eventi. Benedetti, 53 anni, è deceduto tragicamente, apparentemente a causa di un gesto volontario, gettando un’ombra su quella che doveva essere una celebrazione della musica italiana.

L’evento canoro, che inizia il 11 febbraio, si troverà ora ad affrontare un clima di tristezza. La decisione di annullare la festa, che era in programma a Villa Nobel, è stata presa per onorare la memoria di Benedetti e come segno di rispetto nei confronti della sua famiglia e dei suoi colleghi. Questo gesto sottolinea la gravità della situazione e il dolore provato dalla comunità musicale. Virgin Radio ha scelto di non diffondere comunicati ufficiali, data la delicatezza del momento, evidenziando l’apprezzamento per Benedetti nel suo ambiente professionale.

La Polizia è intervenuta per chiarire le circostanze della sua morte, che sembra legata a difficoltà personali, incluse segnalazioni di problemi economici. Le notizie sulla sua prematura scomparsa hanno suscitato un’ondata di cordoglio nel mondo musicale, con tanti che lo ricordano affettuosamente sui social media. Un’autopsia verrà eseguita per fornire maggiori dettagli sulla fatale dinamica. La comunità riflette sulla perdita di un professionista apprezzato e di una persona amata.