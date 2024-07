Gravissimo lutto nel cinema, uno degli attori più amati è morto: l’annuncio poco fa 

È scomparso all’età di 86 anni l’attore di origini piemontesi, Roberto Herlitzka. La sua lunga carriera intrapresa nel mondo del cinema e del teatro gli ha consentito di collaborare con alcuni dei più celebri registi del panorama nazionale: Lina Wertmüller, Luigi Magni, Marco Bellocchio, Paolo Sorrentino.

Roberto Herlitzka morto a 86 anni

Interprete di oltre sessanta film e di numerose opere teatrali, l’attore vanta riconoscimenti importanti, fra cui il David di Donatello 2004 e il Nastro d’argento 2004 per Buongiorno, notte, film incentrato sul caso di Aldo Moro e il Nastro d’Argento 2013 dedicato alla carriera. A teatro è stato vincitore per due volte del Premio Ubu e per due volte del Premio Flaiano.

Gli inizi della strepitosa carriera di attore di Roberto Herlitzka

Roberto Herlitzka nasce a Torino il 2 ottobre del 1937. Figlio di padre ebreo di origine ceca, emigrato con la famiglia nel capoluogo piemontese e di madre italiana, una traduttrice di religione cattolica.

Dopo aver studiato al liceo ginnasio Massimo D’Azeglio, si iscrive alla Facoltà di Lettere all’Università degli Studi di Torino. Con il trasferimento a Roma, Herlitzka inizia gli studi di teatro presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Da quel momento in poi, sboccia la sua carriera, prima a teatro e poi al cinema. Prende parte, infatti, ad alcuni spettacoli teatrali che lo rendono, in poco tempo, uno degli interpreti più validi della scena teatrale italiana.

Con gli anni Settanta, si assiste al suo debutto prima televisivo e poi cinematografico. Il suo esordio al cinema porta la firma della grande regista Lina Wertmüller, con la quale stringerà un forte legame di amicizia, che lo sceglie per il suo “Film d’amore e d’anarchia ovvero: stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza…”.

Successivamente, l’attore ha partecipato ad altri importanti progetti come Pasqualino Settebellezze, Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada, Notte d’estate con profilo greco, occhi a mandorla e odore di basilico.

Il sodalizio artistico con Marco Bellocchio

Divenuto uno dei più grandi e stimati interpreti del cinema italiano, Roberto Herlitzka è stato diretto da registi del calibro di Emidio Greco, Giuliano Montaldo, Luigi Magni e soprattutto con Marco Bellocchio, suo grande stimatore.

Nel 1994, infatti, lo diresse nel film Il sogno della farfalla. Con lui tornerà a lavorare anche nel 2015 con Sangue del mio sangue e Fai bei sogni nel 2016.